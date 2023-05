Kasia Tusk refleksyjnie o Dniu Matki: "Myślę o tych, które chcą być mamami, ale nie mogą..."

26 maja w Polsce obchodzony jest Dzień Matki. Dla wielu rodzimych celebrytów dzień ten zazwyczaj jest okazją, by złożyć mamom publiczne życzenia czy podzielić się z obserwatorami rodzinnymi zdjęciami sprzed lat. Niektórych święto wszystkich matek skłania również do pewnych refleksji, zarówno na temat rodzicielstwa, jak i majowej celebracji. W tym roku w dniu Dnia Matki swoimi przemyśleniami podzieliła się na przykład prężnie działające jako influencerka Kasia Tusk.

Dzień Matki 2023. Kasia Tusk refleksyjnie: "Czy ze mną jest coś nie tak?"

W piątek córka Małgorzaty i Donalda Tusków zamieściła na swoim instagramowym profilu zdjęcie oraz krótkie nagranie, na którym widać, jak pozuje w towarzystwie dwójki dzieci - niewykluczone, że były to pociechy celebrytki. Do wspomnianych materiałów blogerka dołączyła dość obszerny wpis. W najnowszym poście Kasia zdradziła, że Dzień Matki jest dla niej szczególnie emocjonalnym dniem.

Nie wiem, czy ze mną jest coś nie tak (to znaczy "coś nie tak" jest na pewno, ale czy w tej kwestii to "nie tak" jest dużo silniejsze niż u innych?), ale Dzień Mamy to dla mnie od dawna huśtawka emocji i to nie zawsze tych łatwych - rozpoczęła.

W dalszej części instagramowego wywodu Tusk podkreśliła, że jej mama była "najkochańsza na świecie", a ona sama jest wyjątkowo dumna z relacji z własnymi pociechami. Jednocześnie celebrytka przyznała jednak, że obchody Dnia Matki i związane z nim laurki czy przedszkolne przedstawienia napawają ją żalem. Uświadamiają ją bowiem, jak szybko płynie czas.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Górniak o karierze Allana: "Jest inny niż ja. Zazdroszczę mu tego luzu"

Kasia Tusk o Dniu Matki: "Przed chwilą to ja robiłam laurki dla mamy, a dziś to ja je dostaję"

Mam ogromne szczęście, że wychowywała mnie (i chyba nadal trochę wychowuje, gdy trzeba) najkochańsza mama na świecie, a i moja relacja z córkami jest taka, o jakiej zawsze marzyłam (nawet jeśli nie zawsze jest idealna). A mimo to wszystkie te dzisiejsze wzruszenia na przedszkolnych przesłodkich przedstawieniach podszyte są jakimś niewypowiedzianym żalem, że czas ucieka tak szybko. Że przed chwilą to ja robiłam laurki dla mamy, a dziś to ja je dostaję. Za to moja mama musi czekać na Dzień Babci, aby dostać swoje. Że tak niepostrzeżenie to wszystko płynie, a to, co wydaje się niezmienne jest w gruncie rzeczy tak kruche - wyjaśniła.

W najnowszym wpisie Tusk zwróciła się także do osób, dla których 26 maja jest dniem szczególnie trudnym. Korzystając z okazji, celebrytka zapewniła o swoim wsparciu wszystkich tych, którym jest dziś ciężko.

No i myśli krążą mi wciąż wokół tych z Was, dla których dzisiejszy dzień to nie tylko przypływ wzruszeń. Myślę o tych z Was, które chciałyby być mamami, ale nie mogą. O tych z Was, które mają skomplikowaną relację ze swoją mamą. O tych z Was, które mają skomplikowaną relację ze swoją córką. O tych z Was które straciły mamy. I o tych z Was, które straciły dzieci. Myślę dziś o Was wszystkich - zakończyła wpis.

Wiele internautek wyjątkowo doceniło wpis Kasi Tusk i w komentarzach nie szczędziło celebrytce ciepłych słów.

Kasiu, uwielbiam Cię! Nie dość, że it girl, to jeszcze super mądra. Pięknego Dnia Mamy i buziaki; Kasiu, pięknie jest to napisane. Szczególnie ta druga część jest napisana tak czule; Bardzo mnie wzruszył Twój post. Jest piękny; Jak zawsze z klasą napisane; Cudownie Pani to napisała, pani Kasiu. Przepięknie ujęła Pani w słowa to, co czuję - zachwalały Tusk internautki.

Zobaczcie wpis Kasi Tusk z okazji Dnia Matki.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.