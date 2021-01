Katarzyna Cerekwicka WYPRZEDAŁA SZAFĘ: "Jestem na bezrobociu"

Gosc 10 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

No to się ocknijcie po 13 latach pracy w Dps mam aktualnie 2800 brutto cały czas pracuje urlopy wstrzymane zero świat bo był covid przeszłam też zero dodatków to ma. płakać ze nie mam co z szafy sprzedać. Za co pieniądze artyści chcą trzeba szukać innej pracy albo zasiłek bo my pracujący już nie wyrabiamy na Wasze dotacje.....