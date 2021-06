Katarzyna Cichopek dementuje plotki o ŚMIERCI Teresy Lipowskiej: "Ma się ŚWIETNIE!"

rozella 17 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Pani Tereso nie przejmować się, chociaz to nie takie proste. Jednak pocieszające jest to, że jezeli ktos przeczyta o sobie, ze zmarł, to będzie żył do 100 lat i tego pani życzę. Jest pani świetną aktorką i z pewnością fajnym człowiekiem. Dzisiaj oglądałam sobie "Rodzinę Połanieckich" i z przyjemnością oglądałam tam panią. To była fantastycznie zagrana rola, jak zresztą wszystkie inne, np w "Rzeczpospolita babska" i wiele innych. Serdecznie pozdrawiam.