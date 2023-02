Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pielęgnują miłość w Wenecji! "Jesteśmy oczarowani" (ZDJĘCIA)

Kilka dni temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyruszyli w kolejną już wspólną wyprawę. Zaledwie kilka tygodni po wycieczce do Jordanii zakochani prezenterzy TVP zawitali do Włoch, by poszaleć nieco na alpejskich stokach. Para wybrała się w zimową podróż w towarzystwie pociech Kasi, Adama i Heleny, oraz jej brata, i nie zapomniała rzecz jasna starannie zrelacjonować rodzinnego wypoczynku w sieci. I tak na instagramowych profilach prowadzących "PnŚ" można było podziwiać, jak roześmiani o ucha do ucha celebryci pozują razem na śniegu i jeżdżą na nartach otoczeni malowniczymi widokami.