Katarzyna Cichopek nawiązuje do Pauliny Smaszcz w najnowszym poście? Fani nie mają wątpliwości: "Dobrze powiedziane" (FOTO)

Katarzyna Cichopek reaguje na przytyki Pauliny Smaszcz?

Idę w kierunku marzeń i szczęścia. Odważnym krokiem, z uśmiechem na ustach. Czasem mam górkę, ale to nic dziwnego skoro wchodzę na szczyt - pisze, na koniec odnosząc się do sztuki teatralnej ze swoim udziałem: Ten, kto widział spektakl "Przygoda z ogrodnikiem", ten wie doskonale.

Fani chwalą "klasę" Katarzyny Cichopek

Wpis subtelny, ale w końcu wiadomo, o co chodzi. Klasa; Tak trzymać!; Pani Kasiu, dobrze powiedziane; To dobrze, że czasem jest pod górę. Cały sens zdobywana szczytu jest w trudzie wspinaczki. To ta wspinaczka świadczy o Twojej sile i charakterze. Więc życzę Ci Kasiu powodzenia w tej wędrówce do marzeń - czytamy.