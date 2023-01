Katarzyna Cichopek ROZPŁAKAŁA SIĘ na wizji. "Ona jest w wieku mojej córki" (WIDEO)

W ubiegłym tygodniu na antenie Telewizji Polskiej zadebiutowała druga edycja "You Can Dance. Nowa generacja". Premierowy odcinek tanecznego show bez wątpienia wzbudził wśród widzów sporo emocji i to nie tylko ze względu na sceniczne popisy utalentowanych najmłodszych. Szeroko komentowany w sieci był również pierwszy występ Katarzyny Cichopek w roli jurorki show. Niestety nie wszyscy byli zachwyceni obecnością celebrytki w jury...

"You Can Dance. Nowa Generacja". Występ Ustynii i Aliny poruszył Katarzynę Cichopek

Kolejny odcinek "You Can Dance. Nowa Generacja" zostanie wyemitowany w piątek o godzinie 20:50. Już teraz wiadomo, że tego wieczora w programie nie zabraknie emocji. Tym razem widzowie zobaczą m.in. występ 9-letniej Ustynii oraz 11-letniej Aliny. Pochodzące z ukraińskiego miasta Dniepr dziewczynki przed wojną występowały w lokalnej grupie tanecznej. Po rosyjskim ataku wraz z mamami opuściły kraj i zamieszkały u polskiej rodziny w Lublinie. Ich ojcowie pozostali jednak w ojczyźnie. Ustyniia i Alina na scenie "YCD" zaprezentowały poruszające choreografie, w których za pomocą tańca opowiedziały o swoich przeżyciach.

Kiedy wyły syreny, chowaliśmy się do schronu - wspominała w programie Alina. - Bardzo się bałam i chciałam wrócić do swojego domku - dodała Ustyniia. - Nie chcę tego pamiętać. Bardzo tęsknię za pieskiem i moim tatą - wyznała Alina.

Występ dziewczynek wzruszył jury programu, a zwłaszcza Katarzynę Cichopek, która nie potrafiła powstrzymać łez.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Katarzyna Cichopek wzruszona tańcem w "You Can Dance"

Katarzyna Cichopek rozpłakała się w "You Can Dance"

Tuż po występie Aliny i Ustynii Katarzyna Cichopek zwróciła się do Agustina Egurroli. Celebrytka wspomniała, że jedna z dziewczynek jest w wieku jej córki Heleny, jednocześnie nie dowierzając, iż mimo tak bolesnych doświadczeń, młode tancerki nie tracą pogody ducha. Jurorce nie udało się powstrzymać łez.

Ona jest w wieku mojej córki. Pomyślałam sobie o tym całym horrorze, który przechodzą. I zobacz, mimo wszystko są takie uśmiechnięte, ja cię kręcę - mówiła przez łzy.

Cichopek nie ukrywała, że była pod dużym wrażeniem tanecznych popisów Aliny i Ustynii. Celebrytka w programie chwaliła jednak nie tylko umiejętności dziewczynek, lecz również ich determinację w walce o swoje marzenia.

Wasze występy były niezwykle przejmujące (...). Zdaję sobie sprawę, jak trudny jest to dla Was czas, tym bardziej doceniam, że nie poddajecie się, że walczycie o swoje marzenia i walczycie o siebie. Dziewczyny, jesteście nieprawdopodobnie zdolne, jestem totalnie wzruszona i cieszę się, że z nami jesteście - skomentowała występ dziewczynek wyraźnie poruszona Cichopek.

Równie zachwyceni występem dziewczynek byli pozostali jurorzy. Agustin Egurrola i Ida Nowakowska. Choreograf stwierdził, że taneczne umiejętności i technikę szlifuje się właśnie po to, by móc opowiadać historie w ten sposób, w jaki zrobiły to Alina i Ustyniia. Nowakowska przyznała natomiast, że młodsza z tancerek przypomina jej ją samą z czasów dzieciństwa, mówiąc również, iż dziewczynka jest wręcz stworzona do bycia gwiazdą.

O tym, czy Ustyniia i Alina awansują do kolejnego etapu "You Can Dance", dowiemy się już w piątek o 20:50. Zobaczcie, jak na występ dziewczynek zareagowała Katarzyna Cichopek.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.