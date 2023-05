Katarzyna Dowbor powstrzymała Macieja Dowbora przed odejściem z Polsatu: "Absolutnie ZABRONIŁAM MU"

Na początku maja Katarzyna Dowbor pożegnała się z rolą prowadzącej "Nasz Nowy Dom". Dziennikarka była związana z programem od samego początku. Jednak po 10 latach dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak postanowił "odświeżyć" show zastępując Dowbor Elżbietą Romanowską.

Katarzyna Dowbor o kulisach zwolnienia z Polsatu

Katarzyna Dowbor była ostatnio gościem w programie "Express wieczorny", w którym opowiedziała o kulisach zwolnienia z Polsatu. W wywiadzie dziennikarka wyjawiła, że o rozmowie z Edwardem Miszczakiem dowiedziała się za pośrednictwem wiadomości SMS. Katarzyna Dowbor była przekonana, że wspólnie będą omawia kolejną transzę programu. Niestety dziennikarka została wówczas poinformowana, że żegna się "Nasz Nowy Dom". Nie usłyszała "żadnej merytorycznej uwagi" co do powodu zwolnienia.

Katarzyna Dowbor powstrzymała syna przed odejściem z Polsatu

We wspomnianym wywiadzie Katarzyna Dowbor została również zapytana o swojego syna Macieja Dowbora, który także pracuje w Polsacie. Fani zastanawiali się, czy on również ma zamiar pożegnać się ze stacją. Jak się okazuje, dziennikarz miał taki plan, jednak matka szybko powstrzymała go od realizacji tego pomysłu.

Absolutnie zabroniłam mu. Powiedziałam: "Nie wolno ci synu tego robić, bo robisz fajną rzecz, to jest fajny program [Twoja twarz brzmi znajomo]. Lubię też oglądać ten program. Zwłaszcza, że występują tam niezwykle zdolni ludzie i on to robi bardzo dobrze. Absolutnie nigdy w życiu bym tego nie chciała - wyjawiła Katarzyna Dowbor.

Maciej Dowbor wziął słowa swojej mamy do serca i dzięki temu dalej możemy oglądać go w telewizji. W miniony weekend poprowadził Polsat Super Hit Festiwal, na którym pozdrowił Katarzynę Dowbor, co bardzo wzruszyło dziennikarkę.

To było cudowne. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo mnie to wzruszyło. Nie spodziewałam się tego, bo on mi nic nie powiedział, bo to było na żywo. Oglądałam oczywiście festiwal, oglądałam syna w akcji - powiedziała Dowbor.

