Katarzyna Figura z córką prezentują nowe fryzury. Fani pieją z zachwytu: "Koko zjawiskowa. CAŁA MAMA" (FOTO)

Były czasy, gdy Katarzyna Figura zaliczała się do ścisłej czołówki najpopularniejszych polskich aktorek. Niestety, z biegiem czasu o gwieździe zaczęło być w mediach głośno głównie za sprawą dramatów w życiu osobistym, aniżeli sukcesów w sferze zawodowej : przez 6 lat Figura toczyła zażartą batalię w sądzie z Kaiem Schoenhalsem , którego poślubiła w 2000 roku. Trwający w nieskończoność proces mocno nadwyrężył finansowo Kasię, która przestała dostawać od reżyserów propozycje ról filmowych.

Choć samego małżeństwa z producentem Figura nie wspomina dobrze (mężczyzna miał się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie), wynagradzają jej to z pewnością dwie córki, będące owocem związku z Amerykaninem: 18-letnia Koko Claire i 15-letnia Kaszmir Amber. O starszej z nich zrobiło się głośno miesiąc temu gdy to opublikowała w sieci zdjęcie w bikini. Fotografia wzbudziła sporo emocji wśród dopatrujących się podobieństwa do znanej mamy fanów aktorki.