Katarzyna Grochola gorzko o życiu z przemocowym mężem: "Czułam POTWORNY WSTYD"

(...) Nie widziałam żadnych znaków ostrzegawczych, nic na to nie wskazywało, że mogę związać się z katem, więc czułam potworny wstyd. Poza tym u moich znajomych się to nie zdarzało - wspominała.

W rozmowie padło pytanie o Dorotę Szelągowską. Pisarka przyznała, że lata temu była przekonana, że robi wszystko, co w jej mocy, by chronić córkę.

(...) Moja córka miała zamek w drzwiach do swojego pokoju, choć w moim domu zamków nigdy nie było. Zdałam sobie sprawę po latach. Moja podświadomość wiedziała to wcześniej. Myślę, że to, co teraz mówię, zrozumieją tylko ofiary. Bo wszyscy będą się dziwić: "Jak można nie widzieć, że dziecko cierpi? Można - powiedziała.

Dorota broniła się, kiedy on na nią wrzeszczał. Kiedyś rozkręciła rower treningowy, z którego on korzystał. Spadł z niego. I to dzięki niej wyszłam z tego związku. Ona uratowała nam życie. Po rozstaniu dowiedziałyśmy się, że wykorzystywał seksualnie córkę swojej następnej partnerki. Więc to, że był nie tylko alkoholikiem i katem, ale też pedofilem, to było dodatkowe obciążenie (...) - przyznała pisarka.