Katarzyna Grochola zarzuca rządzącym manipulację: "Żadna kobieta nie marzy o tym, żeby BYĆ SKROBANA"

Mieszkam za granicą i patrze ze smutkiem i niedowierzaniem na to co się dzieje w mojej ojczyznie. Nie mogę zrozumieć, jak możecie pozwolić na takie poniżanie was. Wiecie, dlaczego Kaczyński zmienił prawo aborcyjne w Polsce? Nie dlatego, że jest wariatem i nie wie, co robi. On sobie doskonale zdaje sprawę , że z Wami można zrobić wszystko i nie będziecie walczyć, przez tyle lat rządów poznał Was bardzo dobrze. Nawet jeśli któraś Polka się zbuntuje przeciw reżimowi mężczyzn, zaraz reszta koleżanek, miłościwych katoliczek, ściągnie ja do poziomu i wyzwie od dziwek. Taki jest obraz Polski. Nigdy nie będzie dobrze w tym kraju, jeśli nie zaczniecie być ze sobą solidarne. Nigdy nie będzie dobrze, jeśli nie zaczniecie egzektowac od swoich mężczyzn by za Was walczyli. Mąż nie chce poprzeć waszych praw? To do widzenia! Ale nie, Wy wolicie skulić uszy i zgotować Piekło nie tylko sobie ale i waszym córkom.