Paulina Młynarska ostro do Jurka Owsiaka: "Jesteś DZIADERSEM"

Nie jesteśmy świrami, wariatami, którzy mówią, że aborcja ma być na pstryknięcie. To jest absolutnie nadużycie. Myślenie o tym jest absolutnym nadużyciem - dodał Owsiak No a Paulina poczuła się urażona. Ludzie co to ma być? O co chodzi? Wniosek nasuwa się jeden. Te wyimaginowane problemy powstają z nudy. Jak człowiek nie ma co robić to czepia się wszystkiego. Paulina na bank się nudzi. Wywala esej który nie ma ani głębszego sensu ani w żaden sposób nie jest pozytywny. Jest po prostu zbędny.