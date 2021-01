Abelard Giza podsumowuje wyrok TK: "CHLAPNĘŁO G*WNEM"

Katarzyna 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 20 Odpowiedz

Obecne prawo do aborcji jest (zaskoczę Cię) takie samo (słowo w słowo) jak w Niemczech - czyli praktycznie żadne. W dodatku po 12 tygodniu - wręcz niemożliwe. Kobiet się nie ukarze, nawet jeśli "wykorzystają" pewną furtkę do legalnej aborcji i lekarz nakłamie w tym celu w papierach. Natomiast jeżeli lekarz nakłamie w dokumentacji, że ciąża była gwałtem i to wyjdzie na wierzch, to grożą mu surowe konsekwencje prawne włącznie z prawem do wykonywania zawodu. Jak nie wiesz, to te informacje zweryfikuj u źródła, a nie siejesz ferment, jaki nakręca niemiecka antifa i rozsiewa takie kłamstwa. Jak Wam życie niemiłe, to rozsiewajcie sobie tego koronawirusa i opluwajcie się na marszach. Ja nie biorę w tym udziału. Popierdzieliło Was nieźle.