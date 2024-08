Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de France i wpadła w objęcia męża. Jej ukochany to amerykański sportowiec!

Qwertyuiop 13 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Na pudlu pracuja same chłopy, w dodatku szowiniści nienawidzący kobiet i chyba swojej pracy w babskim-plotkarskim portalu. Teksty same wyśmiewające kobiety lub sformułowane tak, żeby był wysyp hejterskich komentarzy.Sukces Niewiadomej jest mało ważny i trzeba dać tekst o mężu, bo on to ważniejszy sportowiec i do tego Amerykanin.