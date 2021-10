Katarzyna Niezgoda bryluje w obcisłej sukience na premierze spektaklu (ZDJĘCIA)

Para spędza wspólnie dużo czasu, chodzi na różne premiery. Niedawno Katarzyna Niezgoda pokazała się z Markiewiczem na premierze książki . Teraz wybrali się na spektakl "Małżeństwo do poprawki" w Teatrze Kwadrat. Prawniczka pojawiła się w czarnej, obcisłej sukience z zielonymi piórkami na ramionach i czarnych szpilkach.

Była mistrzyni szkoleń bankowych czuje się teraz ze sobą dobrze. W rozmowie z "Vivą!" przyznała, że przeszła sporą metamorfozę i udało się jej zrzucić 30 kilogramów. Okazało się, że to przyjaciółka Kasi powiedziała jej wprost, że "powinna coś ze sobą zrobić".

Zakodowałam sobie w głowie, że jestem gruba i cały czas o tym pamiętałam. Nawet jak bardzo schudłam już po studiach i byłam naprawdę szczupła, to ciągle odbierałam siebie jako grubą. To wpływało na moją psychikę i na świadomość mojego wyglądu. A jeżeli o czym zapomnieć się nie da, to doskwiera - tłumaczyła.