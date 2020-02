Katarzyna Nosowska chwali się ślubnym zdjęciem z mężem i Kingą "przyćmiłam Beyonce" Rusin: "Przysięgę składała z nami w trójgłosie" (FOTO)

Ostatnie wydarzenia spowodowały, że Kinga Rusin osiągnęła to, o czym marzy każdy dziennikarz - międzynarodową rozpoznawalność. Od kilku dni 48-latka jest gwiazdą nie tylko rodzimych, ale i zagranicznych tabloidów. A wszystko za sprawą jej relacji z after party u Beyonce i Jaya-Z.

Choć Kinię nieco przerosło zainteresowanie jej szczegółowym opisem imprezy Carterów i zdecydowała się usunąć post, wszystko wskazuje na to, że internauci długo go nie zapomną. W sieci co rusz pojawiają się nowe memy z Kingą i zagranicznymi gwiazdami, które wspomniała w swoim wpisie. Okazuje się, że na bieżąco śledzi je sama dziennikarka. Jak wspomniała w środowej publikacji, bawią ją one tak bardzo, że "sama ma ochotę je tworzyć".