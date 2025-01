Katarzyna Skrzynecka zaszalała z kolorem włosów i pochwaliła się efektem farby "z pudełeczka"

Nie komentuję nigdy czyjejś urody, ubioru, makijażu, wagi.Niech każdy nosi co chce, wygląda jak chce.Ale p. Kasia wygląda tragicznie na tym zdjęciu. Szminka koszmar, nie wiem czy coś robiła z ustami czy to fotograf amator, niestety wygląda to bardzo źle. No ale te pazury !!!! Jak ja sobie wyobraze, że ona się tym podciera a potem robi makijaż , je i ogólnie co pod tymi pazurami zalega to mi jest niedobrze.