Katarzyna Sokołowska otworzyła się na temat in vitro i późnego macierzyństwa: "Musiałam odpowiedzieć na pytanie, dokąd będę próbować"

Katarzyna Sokołowska otworzyła się na temat późnego macierzyństwa

Pytanie jest oto, gdzie jest granica. Dla każdego jest pewnie w innym miejscu. Najwidoczniej do niej nie doszłam, skoro przetrwałam. Jestem fighterką. Pewnie różnie te historie mogą się skończyć. Jednak szczęśliwie udało mi się zrealizować ten mój ogromny cel. Trwało to parę lat i różne były momenty, ale zdecydowała się na to dwójka dorosłych ludzi. Konsekwentnie to realizowaliśmy, ale miałam z tyłu głowy, że to może się nie udać. Zdecydowanie. Musiałam sobie sama odpowiedzieć na pytanie, dokąd będę próbować - opowiadała.