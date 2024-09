Katarzyna Sokołowska pokazała twarz syna! Ivo Lew wylądował ze znaną mamą na okładce kolorowego pisma (FOTO)

Katarzyna Sokołowska wyraźnie odnalazła wielką radość w macierzyństwie. W lipcu 2022 roku 49-letnia wówczas jurorka "Top Model" po raz pierwszy została mamą, a mały Ivo Lew jest dziś jej oczkiem w głowie. To, jak wygląda ich codzienność, reżyserka pokazów mody regularnie pokazuje za pośrednictwem instagramowego profilu.

Katarzyna Sokołowska pokazała twarz syna. Wylądowali razem na okładce

Droga Kasi Sokołowskiej do macierzyństwa i codzienność w roli dojrzałej mamy wyraźnie interesują internautów. Nic więc dziwnego, że kolejne media zwracają się do niej z prośbą o wywiad. Teraz telewizyjna ekspertka w dziedzinie mody wylądowała na okładce "Vivy!", jednak do zdjęć nie pozowała sama.