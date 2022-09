Katarzyna Wołejnio wróciła na ścianki! POZNAJECIE? (ZDJĘCIA)

49-letnia Katarzyna Wołejnio na co dzień jednak pomieszkuje też w Stanach, więc trudno, by regularnie bywała na polskich ściankach. W środę zrobiła jednak wyjątek dla swojego przyjaciela Łukasza Jemioła, który zorganizował pokaz najnowszej kolekcji. Wierna Kasia przyszła na imprezę i radośnie rzucała się projektantowi w ramiona, dbając, by zostało to uwiecznione przez fotoreporterów.