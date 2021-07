Kate Middleton jest na kwarantannie. "Miała kontakt z kimś, kto uzyskał pozytywny wynik testu na COVID-19"

Gość 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czyli co? Mimo, że byłeś zaszczepiony/a i miałaś kontakt z osobą zarażoną to idziesz na kwarantannę, ale jak wracasz z wakacji to już na kwarantannie nie musisz być, no bo tam na pewno nikt nie był zarażony, a ty jesteś przecież zaszczepiony/a! Co za głupota. A wy dalej słuchajcie tych bredni "ekspertów".