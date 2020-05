Kate Middleton wymyśliła dla Harry'ego specjalny przydomek. Gdy poznał Meghan, przestała go używać...

Życie prywatne brytyjskiej rodziny królewskiej od dawna budzi ogromne zainteresowanie mediów. Chociaż tabloidy chętnie rozpisują się o skandalach z udziałem księcia Andrzeja czy poczynaniach Williama i Kate, do ich niekwestionowanych ulubieńców wciąż należą Harry i Meghan.

Pod koniec marca rodzice małego Archiego oficjalnie przestali pełnić obowiązki księcia i księżnej Sussex. Zmęczona medialną nagonką para postanowiła porzucić życie w pałacowych komnatach i kontynuować małżeńską sielankę w kanadyjskim Vancouver. Niedawno zdecydowali się natomiast na przeprowadzkę się do słonecznego Los Angeles i to właśnie tam świętowali pierwsze urodziny swojego syna.

Nie jest tajemnicą, że Harry i Kate Middleton swego czasu byli ze sobą naprawdę blisko. Ich stosunki nieco zmieniły się po ślubie księcia z Meghan Markle, do której księżna Cambridge nie pałała ponoć zbytnią sympatią. Jednak zanim młodszy syn Karola i Diany spotkał na swej drodze amerykańską aktorkę, to właśnie szwagierka wydawała się być najbliższą mu kobietą.

Jak donosi Daily Mail, Kate była dla brata męża na tyle dużym wsparciem, że traktował on ją jak swoją starszą siostrę. Według informatora dziennika Middleton udało się wypełnić pustkę, którą w życiu Harry'ego pozostawiła tragiczna śmierć matki. Książę i jego szwagierka dogadywali się świetnie, co w dużej mierze było zasługą ich podobnego poczucia humoru. Kate miała chętnie udzielać Harry'emu porad sercowych i wprowadziła go w tajniki sztuki kulinarnej.