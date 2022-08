Kate Middleton zadaje szyku na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w białym garniturze za 12 TYSIĘCY ZŁOTYCH. Show skradła jednak 8-letnia Charlotte (ZDJĘCIA)

Gertruda 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Nigdy nie zachwycam się dziećmi czy nawet nastolatkami. Nigdy. To są tylko osoby bez pełnego osądu danej sytuacji i nic w tym uroczego. Ot, durnota. Skradła show?? Tylko dlatego, że stroi miny na bądź co bądź publicznym wystąpieniu rodziców? To zwyczajnie głupie :)