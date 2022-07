Nieustraszona Kate Middleton bryluje na zawodach żeglarskich i wspiera brytyjską ekipę na pokładzie katamaranu (ZDJĘCIA)

Iso 25 min. temu zgłoś do moderacji 30 7 Odpowiedz

No i fajnie-równie dobrze prezentuje się w tiarze, kapeluszu, jak i w kasku na łodzi. Nieważne co gadają hejterzy, ona jest stworzona do tej roli. Poza tym jest lojalna wobec instytucji, której służy a to jest dla królowej na wagę złota. Do tego ma urocze dzieciaki i odnajduje się w tej całej królewskiej machinerii - ona nie sprzeda się jak szwagierka i jej pożal się mąż. A teraz możecie pisać o tym że się szczerzy, że jest koścista albo inne dyrdymały.