Tak przed ślubem bawili się książę William i Kate Middleton. Przypadek, że wideo trafiło do sieci akurat teraz?

Kate Middleton i książę William są obecnie uznawani za wizytówkę brytyjskiej monarchii. Unikają skandali obyczajowych, a także sumiennie wypełniają rozkazy królowej. Oboje doskonale zdają sobie sprawę, że to oni w przyszłości będą królewską parą, którą obserwować będzie cały świat. Sprawę niejako ułatwił konflikt z Meghan i Harrym , którzy zostali "czarnymi owcami" brytyjskiej rodziny królewskiej, ustępując pola Kate i Williamowi.

Przy każdym publicznym wyjściu Cambridge'owie działają w zgodzie z protokołem, który znają w końcu od podszewki. Media bardzo rzadko mają okazję do tego, by negatywnie pisać o Williamie i jego żonie. Czasem do mediów przeciekają jednak szokujące szczegóły ich życia prywatnego...