Kate Middleton zdradza, jak po śmierci królowej Elżbiety radzą sobie jej dzieci. Zacytowała poruszające słowa małego Louisa

Xaxa 28 min. temu

Niech już pochowają tą królową, bo ileż można. Rozumiem, że jej śmierć to wielkie wydarzenie, ale no bez przesady. Była takim samym człowiekiem jak my i też należy się cisza nad trumną. Wydaje mi się, że większość ją żegnających robi to dla fame, żeby sobie zdjęcie cyknąć z trumną, a nie żeby ją pożegnać.