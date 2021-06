Kate Winslet ZAKAZAŁA retuszowania jej "odstającego kawałka brzucha" w scenie erotycznej nowego serialu: "NIE WAŻ SIĘ"

Gwiazda dawno temu podjęła się misji bycia "twarzą" ruchu body positive w Hollywood, czyli nurtu, który złamał stereotypy i wylansował trend na akceptację własnego ciała. Kate często mówi o tym, jak od początku kariery musiała zmagać się z krzywdzącymi komentarzami na temat jej figury . Dziś celebrytka jest zdeklarowaną przeciwniczką retuszu i nawołuje do walki z fat-shamingiem.

Zobacz także: Kate Winslet: "Nie dbam o to, jak wyglądam. Nie patrzę już nawet w lustro!"

W rozmowie z New York Times Kate wyjawiła, że - w przeciwieństwie do większości koleżanek z branży - zależało jej, by zaprezentować się przed kamerą w jak najbardziej "autentycznym" wydaniu. Gwiazda chciała zostać ukazana, jako "w pełni funkcjonująca kobieta z typowymi dla jej wieku niedoskonałościami, ciałem i twarzą".