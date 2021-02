Kate Winslet otwiera się na temat złośliwości dotyczących jej wagi: "TO ZNISZCZYŁO MOJĄ PEWNOŚĆ SIEBIE"

Gdy miałam 20 lat, ludzie dużo mówili o mojej wadze. I zostałam niejako wezwana do skomentowania mojego fizycznego ja. Cóż, wtedy dostałem etykietkę bycia bezczelną i szczerą. Nie, tylko się broniłam. To zniszczyło moją pewność siebie. Nie chciałam jechać do Hollywood, bo pamiętam, jak pomyślałam: "Boże, jeśli to właśnie mówią o mnie w Anglii, to co się stanie, kiedy dotrę tam?" - zdradziła Winslet.