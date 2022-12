Katie Holmes odświeża modowy koszmarek sprzed lat. Zestawiła koktajlową sukienkę z podartymi dżinsami (ZDJĘCIA)

Jeżeli rok 2022 miał nas czegoś nauczyć, to tego, że w świecie show biznesu należy spodziewać się niespodziewanego. Nikt jednak nie mógł być gotowy na to, co wydarzyło się w ten weekend w Nowym Jorku. Oto Katie Holmes w ramach odwiedzin na ściance iHeartRadio Jingle Ball w Madison Square Garden postawiła w stan gotowości całą branżę modową. Gwiazda zdecydowała się wskrzesić do życia trendy, które przez dziesięciolecia utożsamiane były z agresywnym kiczem, i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu.