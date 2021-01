Katie Price relacjonuje pierwszą wizytę niepełnosprawnego syna w DOMU OPIEKI: "Patrz, jakie masz wielkie łóżko!"

przeciw 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie ma co ufać takim miejscom. Wystarczy zainstalować dyktafon, czy kamerkę tak, by personel nie wiedział i sprawa zaraz trafia na policję, bo taka patologia. Jakbym miała tyle kasy co ona, to dziecko byłoby w domu, a w opiece pomagałoby przynajmniej dwóch mężczyzn. To nie człowiek, czy dziecko potrzebujące leków przeciwbólowych i regularnego przewracania, by nie robiły się odleżyny.