Kayah doprowadziła Magdę Mołek DO ŁEZ opowiadaniem o ojcu. "To bardzo bolesne uczucie"

Magda: wiesz Kayah zaprosilabym cię do mojego programu, ale musisz mieć jakąś płaczliwą historyjkę. Kayah: Magda czekaj, mam. Ojciec 40 lat temu miał do mnie pretensje i mogę to sprzedać teraz u ciebie w programie. Magda: to super, wpadaj tylko poćwicz płakanie. Kayah: po co? po co? po co? Magda: bo się lepiej sprzedaje. Karyny myślą, że jak ktoś płacze w tv to tak naprawdę jest.