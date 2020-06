Pełni wdzięczności Kayah i Rinke Rooyens wymieniają komplementy na Instagramie: "Dziękuję, że jesteś moją BRATNIĄ DUSZĄ"

Kayah do tej pory raczej nie miała szczęścia w miłości. Choć piosenkarka ma już za sobą wiele poważnych związków, to niestety żaden z dotychczasowych partnerów nie okazał się tym jedynym. Niedawno jednak w jej życiu pojawił się ktoś nowy, a artystka nie ukrywa, że tym razem "to może być to".