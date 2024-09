Kayah na koncercie uderzyła w byłego partnera?! Ze sceny padły gorzkie słowa o ZDRADZIE

Kayah uderza w byłego partnera. Smutne wyznanie o zdradzie

Sądząc po ostatnich wypowiedziach gwiazdy, zakończenie znajomości nie przebiegło najbardziej pokojowo. Już kilka miesięcy temu 56-latka sugerowała publicznie, że biznesmen to narcyz i osoba toksyczna. We wtorek znów wbiła eks szpilę. Zrobiła to podczas koncertu w Pre Zero Arenie w Gliwicach.