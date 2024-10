Kayah PONIOSŁO Z RETUSZEM? Internauci krótko: "Grafik bardzo się napracował..."

Kayah bohaterką pracy naukowej

Zostałam napisana! Tzn opisana, w sensie powstała praca licencjacka, której jestem bohaterką. To nie pierwsza praca inspirowana moją osobą, ale wzrusza mnie to za każdym razem tak samo. Tym razem pracę popełnił Michał, a jej tematem jest "Różnorodność gatunkowa twórczości Kayah i jej wpływ na muzykę w Polsce". No nieźle! Praca oczywiście obroniona na piątkę. Michał, gratuluję Ci raz jeszcze z całego serca i dziękuję, że sięgnąłeś po mój repertuar - czytamy na profilu wokalistki.