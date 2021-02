Kendall Jenner w klapkach i skarpetach maszeruje na siłownię w Beverly Hills (ZDJĘCIA)

Za sprawą rodzinnego reality show Kendall Jenner od najmłodszych lat musiała przyzwyczaić się do życia na świeczniku. Z czasem starszej z sióstr Jenner zamarzyła się kariera modelki. Choć dziś 25-latka jest jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd w branży, jej poczynania w świecie mody od samego początku budzą kontrowersje. Wielu wciąż powątpiewa w umiejętności Kendall, ostatnio celebrytkę posądzono o przesadne retuszowanie zdjęć w kampanii SKIMS.

Wygląda na to, że Kendall Jenner nie zamierza przejmować się złośliwościami internautów. Ostatnio celebrytka postanowiła przypomnieć światu, że nawet ingerencji grafików może pochwalić się nienaganną figurą - a wszystko to za sprawą regularnych treningów. W weekend Jennerka wybrała się na siłownię w Beverly Hills. W drodze do klubu fitness towarzyszyły jej obiektywy fotoreporterów.