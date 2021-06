Kevin Federline przerywa milczenie. Czym się dziś zajmuje były mąż Britney Spears i co sądzi o jej kurateli?

Kaja 12 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Pamiętam jaka ona była w nim zakochana... Ten błysk w oku... On przecież był nikim, nie miał grosza przy duszy, mieszkal w jednym pokoju z kilkoma osobami.. Prosty, zwykły chłopina a tu taka Britney Spears na tamte czasy oświadcza nu się 🙄. No szkoda, że tak się potoczyło.. Te dzieci bardzo szybko rok po roku... Ona i on niedojrzeli... Ja ten związek zniszczył a on szybko po rozwodzie ułożył sobie zycie na nowo z Panią o kryminalnej przeszłości i żyją za naprawdę dobry hajs Britney szczęśliwie do dziś a Britney same kłody od losu.... Ehhhh