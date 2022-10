Khloe Kardashian odpiera OSKARŻENIA o przeholowanie z photoshopem! Tym razem aż powyginało ściany (FOTO)

Kolejne publikacje przerobionych ponad miarę zdjęć sióstr Kardashian dawno już chyba przestały kogokolwiek dziwić. Od czasu do czasu nasze ulubione gwiazdy popiszą się jednak wyjątkową inwencją, jak na przykład gdy przekleiły twarze swoich córek na widokówki z Disneylandu. Wtedy aż trudno nie zatrzymać się i nie zastanowić, po co tak naprawdę to robią? Teraz znowu całą uwagę ściągnęła na siebie Khloe Kardashian, która ledwo co powitała na świecie drugie dziecko (urodzone przez surogatkę). Po internecie krąży zdjęcie celebrytki wykonane podczas paryskiego Fashion Weeku. Ingerencję grafika widać gołym okiem.