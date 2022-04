Khloe Kardashian popisuje się wyrzeźbioną w pocie czoła sylwetką (ZDJĘCIA)

ojoj 20 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

jedyny NATURALNY elemet tej jej metamorfozy to wzrost bo jest wysoka reszta to chirurdzy, ale i tak w końcu dopięła swego ze nie jest już brzydkim kaczątkiem, tylko kiedy będzie już stara babcią będzie wyglądać fatalnie bo starość się Panu Bogu niestety nie udała jak to się mów :)