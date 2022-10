Khloe Kardashian tłumaczy, dlaczego nosi duży plaster na policzku: "Dochodzę już DO ZDROWIA"

Ktos 47 min. temu zgłoś do moderacji 102 1 Odpowiedz

Ludzie place 600 zł co miesiąc zdrowotnego a do dentysty nie ma już miejsc trzeba na przyszły rok do lekarza rodzinnego dzwonię 08.05 limit wyczerpany... To za co my płacimy tyle co miesiąc skoro nie można skorzystac?