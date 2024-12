Khloe Kardashian i Kris Jenner wydały ponad pół miliona złotych na zakupach

Konsumpcjonizm to choroba to zniewolenie ludzi i projektowanie w ich umysłach ,że ciągle czegoś potrzebują, że muszą wydawać pieniądze , pracować więcej ,,zarabiać więcej to niekończącą się historia zaprojektowana przez matrixa który w ten sposób odwraca waszą uwagę od najważniejszego aspektu czyli połączenia z duszą. Macie ciągle myśleć o przedmiotach, większych domach, lepszych autach, drogich torebkach, egzotycznych wakacjach pomijając czucie w sercu pomijając prawdziwą istotę bytu na tej planecie , skupiać się na rzeczach materialnych a nie relacjach 😕 Jeśli ktoś z was przeżył lata 80 w Polsce gdy naprawdę żyło się bardzo skromnie ale domy były pełne życzliwych ludzi , wszyscy wzajemnie się wspierali , jeden drugiemu pomagał dziś przepaść między biednymi a bogatymi jest ogromna jeden może kupić pół świata a drugi umiera z głodu i to nie jest właściwe to jest chore i bardzo przykre jak zatraciliśmy się w pustce egzystencjonalnej skupionej wyłącznie na dobrobycie finansowym 🤯