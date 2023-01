Kiedyś utytułowano ją "najbrzydszą panną młodą". Dziś szokuje metamorfozą: "Nie wierzę, że to ona" (FOTO)

Elena i Boris opublikowali zdjęcia ze ślubu. To, co ich spotkało, do dziś szokuje

Zapewne właśnie z tego powodu Elena postanowiła zafundować sobie metamorfozę. Historia pary do dziś jest często wspominana w mediach, jednak sami zainteresowani nigdy nie zabiegali o sławę i starają się trzymać z dala od portali, które niegdyś przyniosły im wiele bólu i rozczarowania. Zagranicznym dziennikarzom udało się natomiast dotrzeć do zdjęcia kobiety po spektakularnej przemianie.

"Najbrzydsza panna młoda świata" kiedyś i dziś. Internauci nie mogą uwierzyć

Dziś facebookowe strony i serwisy lifestyle'owe rozpisują się o tym, jak bardzo zmieniła się Elena z Rosji na przestrzeni 12 lat. Na zdjęciu po przemianie widzimy bowiem, że kobieta schudła kilkadziesiąt kilogramów, co ma być podobno zasługą operacji zmniejszenia żołądka i liposukcji. Ma też teraz długie blond włosy i praktycznie w niczym nie przypomina osoby, którą kiedyś obrażano w sieci.





Co więcej, para miała się także doczekać dziecka, co miało być ogromnym marzeniem Eleny. Jak dalej potoczyło się ich małżeństwo? Wiele źródeł informuje, że małżeństwo jest razem do dziś. Jak zapewnia facebookowy profil Project Nightfall, historia ich życia nie została podkoloryzowana, a to, jak długą drogę przeszła Elena, dla wielu może dziś być inspiracją.





Trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Opisując tę historię, trudno ukryć wzruszenie - przekazano.





Co na to internauci? Dziś wydźwięk komentarzy jest zupełnie inny, a niektórzy nadal z trudem przyjmują metamorfozę kobiety do wiadomości.





"Nie wierzę, że to ona", "Wygląda jak inna osoba", "Internet wpędził ją w kompleksy. Mam nadzieję, że dziś jest szczęśliwa" - wybrzmiewają wpisy.





Zobaczcie sami. Szokująca przemiana?