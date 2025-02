Kim jest pierwszy mąż Agnieszki Hyży? Doczekała się z nim córki. Wyjawiła, jak Mikołaj Wit dogaduje się z Grzegorzem

Kim jest pierwszy mąż Agnieszki Hyży? "Jesteśmy bardzo dużą rodziną"

Jestem nauczona doświadczeniem, że lepiej mówić mniej o swoim życiu prywatnym, bo później to jest często wykorzystywane przeciwko mnie i trudno jest zatrzymać to zainteresowanie mediów - mówiła swego czasu w "Plejadzie Live". My żyjemy trochę za zamkniętymi drzwiami, dużo bardziej niż się to działo kilka lat temu i uważam, że wychodzi nam to absolutnie na zdrowie. Dostaliśmy mocno po plecach od mediów i wcale nam to dobrze nie zrobiło. To na pewno miało wpływ na to, że my się trochę wycofaliśmy z życia jako para publicznie.