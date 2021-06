Kim Kardashian BEZ MAKIJAŻU, ale za to w BIKINI przypomina światu o swych atutach (FOTO)

Trtr 1 godz. temu zgłoś do moderacji 252 15 Odpowiedz

No coz, nawet jak zdjecie poprawiane to jest bardzo ladna kobieta. Przy twarzy tez oczywiscie majstruje ale nie wyglada kiczowato (jeszcze). A te proporcje ciala to chyba kwestia gustu, dla mnie osobiscie taki odwlok wyglada niefajnie ale jak jej sie podoba to 🤷🏻‍♀️