Kim Kardashian domaga się uwolnienia braci Menendez skazanych za zabójstwo rodziców: "Są miłymi i UCZCIWYMI mężczyznami"

Nie wiem tak ogólnie ale wydaje mi się że proste badanie lekarskie mogłoby potwierdzić czy też zaprzeczyć wykorzystywaniu seksualnemu od 6 roku życia plus też dzieci chodzą do Szkoły więc ktoś coś by sprawdzał. Z jednej strony osoby, które zabiły Rodziców raczej nie miałyby oporów przed wymyśleniem czegokolwiek z drugiej poprostu nie wiem kto to jest nawet tego Netflixowego hitu nie oglądałam bo uważam że to nie jest temat do komercjalizacji.