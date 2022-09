Kim Kardashian LEDWO SZŁA w obcisłej sukience od Dolce&Gabbana! TikTok już się z niej śmieje... (WIDEO)

Kim Kardashian od wielu lat jest naprawdę zapracowana: nie ogranicza się jedynie do brylowania w mediach społecznościowych, ale bierze też udział w rozmaitych projektach biznesowych i z powodzeniem prowadzi własne marki. Tym razem przyszła kolej na "high fashion", bo Kardashianka została zaproszona do współpracy z duetem Dolce & Gabbana.

Mimo że w przeszłości gwiazda wielokrotnie pojawiała się na pokazach i kilkukrotnie występowała w charakterze "muzy" projektantów, to tym razem zakasała rękawy i wzięła się do pracy sama. To właśnie od niej zależało, jak finalnie będzie prezentować się najnowsza kolekcja Dolce & Gabbana. Kim wybrała bowiem serie archiwalnych kreacji pochodzących z kolekcji z lat 1987-2007, a projektanci przerobili je tak, by "scalić przeszłość z teraźniejszością". Brzmi odpowiedzialnie...