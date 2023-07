Kim Kardashian promuje własne napoje w bikini i puchowej kurtce. Nowy krzyk mody? (FOTO)

Kim Kardashian można lubić lub nie, ale trzeba przyznać, że jest pewnym fenomenem. Mimo że nie występuje w filmach, nie nagrywa płyt, nie jest też nawet modelką, to i tak uchodzi za jedną z największych gwiazd XXI w.

Kim Kardashian w nietypowym stroju

Dziś mało kto pamięta (albo zwraca uwagę) o tym, że kariera Kim tak naprawdę rozpoczęła się od kontrolowanego wycieku jej amatorskiej taśmy z miłosnymi uniesieniami. Można powiedzieć, że celebrytka do perfekcji opanowała sprzedawanie prywatności mediom. W końcu najbardziej znana jest z rodzinnego reality show i jego kontynuacji.

Kim wykorzystała popularność do rozkręcenia własnych biznesów. Jej oczkiem w głowie jest marka odzieżowa Skims. Ubrania z kolekcji są raczej dość stonowane - mają w końcu trafić do "zwykłych" ludzi. Na co dzień Kardashianka nie stroni jednak od oryginalnych kreacji. Ostatnio znów zaskoczyła internautów.