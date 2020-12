Kim Kardashian WKLEIŁA Kourtney na rodzinne zdjęcie? "Wygląda jak duch" (FOTO)

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oni to mają problemy. Jak nie skończenie ich serialu, powiększenie pupy, imprezy w czasie pandemii, zmiany facetów córek i samej matki, to która bogatsza. Oby być na świeczniku. Oby pisać o nich. Ich życie to sielanka.