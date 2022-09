Kinga Rusin eksponuje pośladki (tym razem w Grecji) i chwali się, że rozmawiała z "komandosem i doktorem nauk wojskowych": "TAKIE ŻYCIE UWIELBIAM"

Wygląda na to, że Kinga Rusin realizuje nie tylko swoje marzenia, ale i starogrecką zasadę "kalos kagathos" - "piękno i dobro" w jednym . Jej ostatnie zdjęcie tylko to potwierdza: prezenterka, muskana greckim wiatrem, stoi na małej skałce w rozwianej sukni i chwali się, że rozmawiała z generałem Mieczysławem Bieńkiem . Trudno o bardziej absurdalne połączenie.

A my od dwóch tygodni w naszym greckim domu. Od rana intensywna praca zdalna, ale za to z widokiem na morze, a późnym popołudniem szalony kitesurfing na falach aż do zachodu słońca (dziś będzie wiało do 33 węzłów!).