Kinga Rusin przestrzega przed naciągaczami wykorzystującymi jej wizerunek, chwaląc się figurą w BIKINI: "Jest pani motywacją" (FOTO)

Odkąd w 2020 roku Kinga Rusin na dobre zakończyła swoją przygodę z telewizją, jej poczynania fani mogą śledzić za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam przebranżowiona z dziennikarki w podróżniczkę 51-latka na bieżąco informuje, co u niej słychać oraz daje upust negatywnym emocjom skierowanym w stronę osób związanych z obozem rządzącym.

Uważajcie na naciągaczy i kłamców od odchudzania! Ktoś używa bezprawnie moich zdjęć! Nie wierzcie reklamom wykorzystującym mój wizerunek do sprzedaży jakiejś trucizny, która rzekomo ma Was odchudzić! - grzmi rozemocjonowana. Dosłałam od Was w ciągu kilku dni setki DM-ów ze screenami takich reklam! To ściema! Nigdy nie zgodziłabym się reklamować produktów szkodliwych! Nigdy nie namawiałabym do zażywania jakiegoś g.*wna! Nie da się schudnąć w zdrowy sposób 15 kg w tydzień! To niemożliwe bez narażenia swojego zdrowia czy nawet życia!