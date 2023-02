Kinga Rusin wsłuchuje się w przemówienie Joe Bidena w Warszawie! Przyleciała specjalnie dla niego? (ZDJĘCIA)

utreC 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kiedy wygrał wybory prezydenckie Joe Biden, PiS zachowywał się skandalicznie (8 listopada 2020). Podczas gdy demokratyczny świat witał prezydenta-elekta Bidena, Duda pogratulował mu jedynie "udanej kampanii". Tym samym podtrzymał wersję Trumpa o nierozstrzygniętych wciąż wyborach. Tak samo zrobił Orban. Nie gratulowała Rosja, Turcja, Chiny, Brazylia i Meksyk. 15 grudnia 2020 roku - Andrzej Duda po ponad miesięcznej zwłoce wysłał „depeszę gratulacyjną” do prezydenta elekta Joego Bidena. Po raz kolejny jednak swe gratulacje Duda formułuje w sposób tak kuriozalnie niedyplomatyczny, że przede wszystkim zdradzają jego niechęć do nowego prezydenta USA. A to powinno nas co najmniej dziwić, bo to przecież Polsce zależy na Stanach Zjednoczonych, a nie na odwrót. A dzisiaj nawet król Kaczyński z Zamku Królewskiego słuchał z zapartym tchem wystąpienia prezydenta USA. Cały ten pisowski spektakl jest fałszywy i podlany partyjnym sosem.