Wpadka Marriottu w czasie wizyty Joe Bidena. Hotel reklamuje przed gośćmi swój obiekt w... MOSKWIE

Wizyta Joe Bidena w Polsce jest obecnie tematem numer jeden w mediach. Prezydent USA zawitał do naszego kraju w poniedziałkowy wieczór, tuż po niespodziewanej podróży do Kijowa, by kolejnego dnia spotkać się z Andrzejem Dudą i wygłosić przemówienie pod Zamkiem Królewskim, w Arkadach Kubickiego.